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工廠負責人欠10萬罰鍰 新北分署幫賣新沙發度難關

2023/1/6 18:46（1/6 18:51 更新）
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新北市某沙發工廠日前失火，負責人雖盼東山再起，卻因繳不出罰鍰忍痛歇業，並提供12組新沙發給法務部行政執行署新北分署變賣，新北分署獲知後動員協助銷售，並由書記官及執行員充當銷售員。（行政執行署新北分署提供）中央社記者高華謙傳真 112年1月6日
新北市某沙發工廠日前失火，負責人雖盼東山再起，卻因繳不出罰鍰忍痛歇業，並提供12組新沙發給法務部行政執行署新北分署變賣，新北分署獲知後動員協助銷售，並由書記官及執行員充當銷售員。（行政執行署新北分署提供）中央社記者高華謙傳真 112年1月6日
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（中央社記者高華謙新北6日電）新北某沙發工廠日前失火，負責人力求東山再起，卻因繳不出新台幣10萬元罰鍰忍痛歇業，並提供12組新沙發給新北分署變賣，新北分署也動員協助銷售，9日至13日在新北分署12樓拍賣。

法務部行政執行署新北分署今天發布新聞稿表示，新北市樹林區某沙發工廠在民國110年10月因非法僱用2名越南籍移工從事車縫沙發布工作，遭新北市政府勞工局查獲後，依違反就業服務法規定裁罰15萬元，去年6月間移送新北分署執行。

負責人去年11月到案後無奈地說，之前工廠失火，廠房和機具都被大火燒燬，他好不容易向銀行貸款並重建廠房與機具，但沙發師傅卻突然無故曠職，因擔心無法如期出貨，才會臨時僱用2名越南籍移工，沒想到因此被罰。

負責人還說，近2年來因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，收入頓減，正在咬牙苦撐。

新北分署審核負責人的經濟狀況後，同意他當天先繳5萬元，剩下10萬元自去年12月起分5期繳納，每期繳2萬元。

負責人去年12月又向書記官說，最近訂單大減，先前存貨又賣不出去，已沒錢繳12月的款項，只能忍痛暫時歇業，希望把庫存全部的新沙發交給新北分署以成本價變賣，賣多少算多少，清償罰鍰後如果有剩再給他，他將重新出發。

新北分署為了協助他度過難關，決定動員幫忙銷售庫存沙發，今年1月9日至1月13日每天上午10時至下午3時在新北分署12樓拍賣室販售，並由書記官及執行員充當銷售員，賣完為止；這也是新北分署首次幫忙賣沙發。

新北分署說，12組沙發中有11組為3人或4人座，每組售價為1萬5000元至2萬5000元不等，另1組單人座售價8500元，材質為半牛皮或貓抓皮，坐臥舒適，都遠低於市價，可刷卡。

新北分署表示，雙北地區可提供運送服務，電梯大樓酌收運費2000元，非電梯大樓則每層樓再酌收搬運費300元。（編輯：張銘坤）1120106

法務部行政執行署新北分署書記官與執行員協助欠繳罰鍰忍痛歇業的某沙發工廠負責人銷售庫存全新產品，盼助其度過難關，9日起至13日將在新北分署拍賣。（行政執行署新北分署提供）中央社記者高華謙傳真 112年1月6日
法務部行政執行署新北分署書記官與執行員協助欠繳罰鍰忍痛歇業的某沙發工廠負責人銷售庫存全新產品，盼助其度過難關，9日起至13日將在新北分署拍賣。（行政執行署新北分署提供）中央社記者高華謙傳真 112年1月6日
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