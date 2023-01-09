大貨車載沙拉油掉落 台9線大武路段宛如油河

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（中央社記者李先鳳台東縣9日電）台東大武鄉台9線409公里北上車道，今天上午1輛貨運曳引車載運沙拉油未捆綁牢固，100多桶油掉落路面，破裂漏出的油宛如油河，警方獲報到場疏導交通，目前已恢復正常通行。

大武警察分局表示，上午9時許接獲民眾報案，在省道台9線409公里北上（往台東市）車道，有貨物掉落路面，員警立即到場交通疏導並通報大武工務段人員到場清除路面。

經瞭解是陳姓民眾駕駛營業貨運曳引車，載運食用沙拉油由南向北行駛，途經事故地點，因貨物未捆綁牢固，造成100多桶沙拉油掉落路面，油漬滲漏影響道路約200公尺，後方車輛見狀不敢通行。

大武工務段等人員使用木屑清除油漬，此路段南、北向管制內側車道，採外側車道通行；工務段及貨運公司人員在路旁清除沙拉油桶。

警方指出，陳姓駕駛人因載運貨物未捆緊，致所載貨物脫落，依道路交通管理處罰條例第30條規定舉發。（編輯：謝雅竹）1120109