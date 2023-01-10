詐團冒充店家要求操作提款機 車手提領百萬遭逮

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（中央社記者高華謙新北10日電）多名受害者購買商品後接到自稱店家來電，依指示到提款機操作遭詐騙，損失逾新台幣200萬元。警方調查發現詐騙集團車手游姓男子在三峽於12天領走121萬元，逮捕移送法辦。

警方調查，賴姓女子網購知名品牌蛋黃酥，事後接到自稱賣家來電，指因設定錯誤，每月會從她帳戶扣款，因此必須利用網路銀行操作取消，賴女因此被騙走近20萬元。

林男接到自稱迪卡儂的銷售人員電話，對方稱因銷售人員操作有誤，導致重複出貨，要求林男到提款機前操作取消，林男因此匯了55筆金額到對方帳戶，損失160萬元。

陳女則是到鞋店買鞋後，接到自稱店家的電話，因「誤認她是批發客」導致大量下單，要求陳女到提款機前操作取消，陳女因此匯3筆款項，遭詐11萬餘元。

另名陳女則因在博客來網路書店買書，接到自稱客服來電，稱設定陳女為「高級會員」，之後會收會員費，如果要解除，必須到提款機前操作取消，陳女因此遭詐4萬元。

鄭姓女大生在博客來網路書店購買書籍後，接到自稱客服人員來電，指鄭女購買的「細菌名稱與分類鑑定」商品標籤貼錯，導致店家誤認她是經銷商，每月會從帳戶扣款，鄭女因此被騙前往轉帳匯款，損失59萬元。

三峽警方鎖定以「解除分期付款」為幌子的詐騙集團，發現27歲游姓嫌犯從去年8月底到9月初，短短12天在桃園以北等地瘋狂提領47筆被害人匯款，且他為躲避警方查緝，每次提領都會以不同裝扮出現，有時步行、有時搭車，行蹤捉模不定。

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三峽警方報請新北地方檢察署指揮偵辦，1月6日清晨前往北市逮捕涉案游男，並發現游男原本在酒吧從事調酒工作，但在社群網站臉書Facebook看到詐騙集團招募新手後便加入，從取簿手做起，並升級為提款車手，每提領1筆可分紅3%，初估獲利已達上百萬。

新北市政府警察局三峽分局偵查隊副隊長謝銘鴻表示，游男不否認犯案，全案依違反詐欺罪嫌移送檢方偵辦，將持續追查幕後主嫌。（編輯：方沛清）1120110