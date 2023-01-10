新北市警局長將異動 侯友宜指尊重警政一條鞭

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市警察局長黃宗仁將退休，新北市長侯友宜今天表示，警政人事的調動，都採取警政人事一條鞭的態度，共同找出適當人選維護治安，讓新北市的複雜治安持續穩定。

侯友宜上午參加秀朗橋北側區段徵收案開工動土，會後接受媒體聯訪。記者詢問，是否接獲徵詢新北市警局長的接任人選，對新任人選有何看法。

對此，侯友宜指出，對於警界調動一向都採取警政人事一條鞭的態度，共同找出適當人選維護新北市的複雜治安，繼續讓治安穩定。

記者提問，侯友宜先前曾幫立委當選人王鴻薇助選，對於有人認為王鴻薇雖然轉換跑道選立委仍當選等於幫侯友宜競選2024年總統開綠燈的看法。

侯友宜回答，王鴻薇是優秀的民意代表，她長年為國家為人民做事，不管在哪一個角色，都能展現為國家做事的態度。大家應一起努力為中華民國、為台灣這塊土地打拚，這些都是好事。每一個人要把握當下，做好現階段的角色。

記者追問，侯友宜在新北市元旦升旗典禮致詞提到「我們不要做強國的棋子」，這句話是否是「疑美論」。

對此，他表示，面對詭譎的國際局勢，台灣更應該自立自強，國家要不分族群與黨派，內部要團結面對，凝聚向心力。

侯友宜中午與媒體新春餐敘時指出，這也是為1月16日黃宗仁退休餐會。（編輯：戴光育）1120110