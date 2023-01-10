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電纜賊變造多張車牌躲查緝 後照鏡裂痕露餡被逮

2023/1/10 15:16（1/10 15:46 更新）
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花蓮市張姓男子鎖定工程行、工地等行竊電纜，並變造多張車牌使用，藉此躲避警方查緝，警方依做案車輛後照鏡上裂痕特徵，9日深夜巡邏時盤查逮捕張男。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 112年1月10日
花蓮市張姓男子鎖定工程行、工地等行竊電纜，並變造多張車牌使用，藉此躲避警方查緝，警方依做案車輛後照鏡上裂痕特徵，9日深夜巡邏時盤查逮捕張男。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 112年1月10日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）花蓮市張男鎖定工程行、工地等行竊電纜，並變造多張車牌使用，藉此躲避警方查緝，但警方依作案車輛後照鏡上裂痕特徵，昨天深夜巡邏時盤查神色怪異張男並加以逮捕。

花蓮警分局今天表示，中華派出所於8日接獲民眾報案稱電纜線遭竊，經調查發現竊嫌使用偽造車牌行竊，經研判疑似竊盜集團於春節前犯案，花蓮縣警察局長戴崇贒得知後，相當重視春節治安，立即指示花蓮分局，成立專案小組擴大偵辦。

9日晚間10時許，中華派出所巡邏警網巡經花蓮市中正路時，發現一輛汽車後照鏡破裂，特徵疑似日前電纜線遭竊案竊嫌所使用的車輛，警方趨前盤查，過程中駕駛明顯神色怪異。

在警方勸說下，駕駛主動交付部分遭竊電纜線及多面偽造車牌，全案依竊盜罪及偽造行使特種文書案函送花蓮地方檢察署偵辦。

戴崇贒得知專案小組在1天內就火速破案，立即至中華派出所慰問辛勞認真員警，在春節前夕持續維護民眾的安全，堅守崗位守護治安。（編輯：陳仁華）1120110

花蓮市張姓男子鎖定工程行、工地等行竊電纜，並變造多張車牌躲避警方查緝，全案依竊盜罪及偽造行使特種文書案函送花蓮地方檢察署偵辦。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 112年1月10日
花蓮市張姓男子鎖定工程行、工地等行竊電纜，並變造多張車牌躲避警方查緝，全案依竊盜罪及偽造行使特種文書案函送花蓮地方檢察署偵辦。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 112年1月10日
#戴崇贒
#中華派出所
#花蓮分局
戴崇贒
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