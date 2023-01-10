台南市警局長方仰寧為警紀案自請處分 調回警政署任職

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）台南市警察局發生前秘書室主任莊武能重大風紀案，局長方仰寧今天證實「我一定要離開現職」。警政署長黃明昭今天表示，方仰寧自請處分，會全盤考量後，將調回警政署任職。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，由黃明昭主持並視察成果。

媒體聯訪詢問，方仰寧調職是否已證實？黃明昭表示，方仰寧因受到台南市警察局科室一級主管涉及違法案件，自請處分，會全盤考量後，預計將調回警政署任職。

由於全國高階警官人事將異動，媒體追問名單是否已確定？黃明昭說，相關人事作業都在進行，近日都在和各縣市首長協調，已接近完成，近日會對外公布。

媒體再問，桃園槍黑人家族幫派老大遭槍擊身亡案的偵辦進度？黃明昭表示，桃園市警察局、新北市警察局和刑事局已組成專案小組偵辦，經追查相關跡證、調閱監視器畫面和清查犯罪組織集團運作情形，已經有相關方向和掌握進度。

前台南市警察局秘書室主任莊武能涉感情糾紛衍生恐嚇取財案，因拒捕且衝撞員警遭開9槍才就逮，1日遭新竹地檢署向新竹地方法院聲請羈押，法院裁定莊武能新台幣10萬元交保。台南市警局1日祭出記1大過調職、停職等處分，2日再召開考績會決議記2大過免職。（編輯：李亨山）1120110