雲檢偵辦偽鈔集團查扣60張 2嫌聲押獲准

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近來編號HR484268XD的偽鈔在全台流竄，雲林縣有攤商受害；雲林地檢署近日指揮專案小組，逮捕張姓和黃姓男子，查扣60張千元偽鈔。（檢方提供）中央社記者姜宜菁傳真 112年1月11日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣11日電）近來編號HR484268XD的偽鈔在全台流竄，雲林縣有攤商受害；雲林地檢署近日指揮專案小組，逮捕張姓和黃姓男子，查扣60張千元偽鈔，並向法院聲請羈押獲准。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，雲林縣有攤商收到編號HR484268XD的偽鈔，雲林地檢署檢察官施家榮指揮雲林縣警察局虎尾分局、調查局雲林縣調查站組成專案小組，日前執行搜索，先拘提行使偽鈔的36歲張姓男子，並循線查得賣家32歲黃姓男子，並查扣60張千元偽鈔及行動電話等證物。

檢方訊後認為，2人涉犯行使偽造紙幣、詐欺等罪，有串供和反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。

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檢警調查，黃姓男子除自行到便利商店等處使用千元偽鈔，並2次提供大量偽鈔給張姓男子使用，張男再持千元偽鈔向不知情的外送員、計程車司機等被害人付款，被害人收到偽鈔時，除被詐取餐點、飲料等財物外，另因給付找零的金錢而蒙受第二層損失。

雲林地檢署表示，偽鈔流通將導致經濟問題與貨幣信用受損，檢方已成立專案小組持續追查偽鈔集團，嚴查厲辦。（編輯：郭諭儒）1120111