不服遺產稅計算告台北國稅局 張榮發之子張國政興訟敗訴
2023/1/12 17:45（1/12 18:25 更新）
長榮集團創辦人張榮發兒子張國政（圖）不服2筆境外信託利益權利的遺產稅計算結果，對台北國稅局提起行政訴訟，請求撤銷原處分。（中央社檔案照片）
（中央社記者劉世怡台北12日電）長榮集團創辦人張榮發兒子張國政不服2筆境外信託利益權利的遺產稅計算結果，對台北國稅局提起行政訴訟，請求撤銷原處分。法院今天認為，原處分無誤，判張國政敗訴。可上訴。
台北高等行政法院判決表示，張榮發於民國105年1月20日過世，繼承人共有李玉美、張國華、張國明、張國煒、鄭明維、鄭明宜等6人，經遺囑執行人柯麗卿等4人於核准展延申報期限內的同年10月20日辦理遺產稅申報，財政部台北國稅局於106年間核定遺產總額新台幣249億9601萬0200元，應納稅額24億0548萬2085元。
判決指出，張國政對於境外信託利益權利對其不利的核定結果部分不服，認為國稅局就其中2筆合計高估9億8538萬9060元，並主張2筆應以18億9522萬5467元、46億9073萬1504元計算，所以應得調減稅額共計9853萬8906元。
張國政提起行政訴訟，台北高等行政法院審理後認為，台北國稅局核計結果並無違誤，判決駁回，即張國政敗訴。全案可上訴。
另外，有關遺囑無效訴訟部分，張榮發留下遺囑將遺產留給二房兒子張國煒，大房兒子張國政提起遺囑無效訴訟，一審敗訴後提上訴，二審的台灣高等法院原訂110年12月7日宣判，但後來沒宣判，法院指出因案情須再釐清，諭知再開辯論，至今仍在審理中。（編輯：戴光育）1120112
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