與富商翁茂鍾不當往來 前檢察官羅榮乾罰俸10月

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（中央社記者林長順台北13日電）前高檢署檢察官羅榮乾被控在富商翁茂鍾涉案偵審期間，接受翁茂鍾宴請32次、在公務處所見面28次，並接受翁男贈送襯衫8次共16件。懲戒法院今天判決羅榮乾罰俸10個月，可上訴。

監察院指出，羅榮乾於民國87年10月至106年10月任職檢察機關期間，與翁茂鍾有不當接觸討論涉訟案件，包括分案前後與翁茂鍾多次會面甚至討論案情，且長期與翁茂鍾飲宴、聚會、球敘，並陪同拜訪某些領域的高階主管人員，以上合計153次，以及收受翁茂鍾餽贈的襯衫合計8次等。

監察院認為，羅榮乾所為損及司法人員信譽，情節重大，有損檢察官之公正、廉潔形象，彈劾羅榮乾，並移送懲戒法院職務法庭審理。

判決指出，翁茂鍾是怡華、怡安、應華、佳和等公司的董事長、總經理或實際負責人，這些公司自86年起有多件涉訟案件由檢察署偵辦及法院審理。

判決表示，羅榮乾於自88年10月13日起至102年7月4日相關案件偵審期間，接受翁茂鍾宴請32次，且與翁茂鍾在台北地檢署等公務處所見面28次，羅男並自98年10月3日起至106年10月4日止接受翁茂鍾贈送襯衫8次、共16件。

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懲戒法院認為，羅榮乾所為違反檢察官守則、檢察官倫理規範等規定，情節重大，有懲戒必要，並以最後一個行為完成時即106年10月4日作為整體違法行為終了日，全部適用法官法規定予以懲戒，判決罰款，其數額為任職時最後月俸給總額10個月。

至於羅榮乾其它與翁茂鍾接觸部分，懲戒法院指出，除了翁茂鍾記事本所載日期、時間、地點及人員外，別無討論案情或其它堪認違法行為的具體內容，因此不能認為違法，判決應不併付懲戒。全案可上訴。（編輯：戴光育）1120113