柳林瑋被控猥褻入監 聲請再審遭駁

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（中央社記者蕭博文台北13日電）前沃草執行長柳林瑋涉強吻女子，遭判刑8月定讞，已入監。柳林瑋提出民間測謊公司鑑定書等事證聲請再審及停止刑罰，日前遭台灣高等法院駁回。

被害A女於民國106年在臉書（Facebook）撰文指遭「L醫生」強吻，隨後提出告訴。另有女子看到A女臉書後，提到自己有類似遭遇。北檢偵辦後，發現除A女，另有2名被害女子，以3個強制猥褻罪起訴柳林瑋。

台北地方法院認定3名被害人所述非虛構，依3個強制猥褻罪，各判處柳林瑋8月、8月、9月徒刑，應執行1年6月徒刑。台灣高等法院認定柳林瑋強制猥褻A女，判刑8月；B女、C女部分因罪證不足，改判無罪。最高法院駁回上訴定讞。

柳林瑋在案件定讞後，以戶籍已遷至宜蘭為由，向北檢請求改至宜蘭地檢署報到入監；北檢檢察官審酌後同意請求，囑託宜檢執行，並要求柳林瑋於去年10月31日到案執行，但柳男以生病為由未到，於去年11月17日報到執行。

柳林瑋聲請再審及停止刑罰執行，提出民間測謊公司的鑑定報告指出，他在接受「那天在車上你有沒有親吻告訴人？答：沒有」、「那天在車上你曾親吻告訴人嗎？答：沒有」均無不實反應，並指A女有妄想或幻覺，全案應判決無罪。

高院認為，測謊鑑定不具有全然準確性，證據價值甚低，原確定判決本於經驗及論理法則，綜合卷內相關事證取捨判斷進行認定，柳林瑋所提鑑定報告不足以動搖原確定判決事實的認定。

高院也認為，審酌事件脈絡、雙方關係、雙方訊息內容語氣、語境等綜合觀察，堪認A女並無妄想、幻想病徵，駁回柳林瑋的聲請。可抗告。（編輯：張銘坤）1120113