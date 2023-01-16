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台光電子桃園觀音廠火警 火勢獲控制原因待查

2023/1/16 08:49
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（中央社記者吳睿騏桃園16日電）桃園市政府消防局今天表示，位在觀音區的台光電子材料公司昨晚發生火警，所幸無人員受傷受困，救災人員截至早上7時45分仍在進行殘火處理，財物損失及起火原因仍在調查中。

消防局表示，119勤指中心昨晚9時45分接獲報案，觀音區的台光電子材料公司發生火警，由於現場有危險物品，消防局陸續派出98名救災人力及32輛消防車、2輛救護車前往救災。

消防局指出，現場為地上3層鐵皮結構建築物，起火層在第1層，初步了解，現場有存放丙酮、丁酮等危險物品，燃燒1樓機台及管線，所幸無人員受傷受困，截至上午7時45分，救災人員仍在進行殘火處理，但詳細的財物損失及起火原因仍在調查中。

觀音區市議員吳進昌在臉書（Facebook）貼出緊急公告表示，火災已獲控制，但濃煙夾帶化學噁心惡臭味飄向下風處，請附近民眾緊閉門窗，打開空氣清淨機過濾並避免外出，以免吸入廢氣。

根據公司官網資料，台光電子材料股份有限公司成立於1992年，主要從事銅箔基板、黏合片及多層壓合板的製造、加工與銷售。（編輯：管中維）1120116

#桃園市政府消防局
#觀音區
#吳進昌
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