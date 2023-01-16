接任南市警局長 廖宗山：惡勢力猖獗主因公權力不彰

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台南黑金傳聞不斷，學甲88槍槍擊案驚動全國；警政署警政委員廖宗山（右）16日在台南市長黃偉哲（右2）等人監交下，接任台南市警察局長。中央社記者張榮祥台南攝 112年1月16日

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（中央社記者張榮祥台南16日電）台南黑金傳聞不斷，學甲88槍槍擊案驚動全國，新接任台南市警察局長廖宗山今天表示，惡勢力猖獗，主因是公權力不彰，市警局將加強治安及警紀，也會對黑金狀況深入了解。

廖宗山今天在台南市長黃偉哲、警政署副署長鄭明忠監交下，接任台南市警察局長；曾任原台南市警局刑事警察大隊長的廖宗山，走馬上任後，立刻引來媒體和民代關注，想看看他如何整頓台南的治安和警紀。

一臉嚴肅的廖宗山，在台南市警局布達典禮結束後接受媒體聯訪指出，市警局將加強黑道、槍枝、詐欺及竊盜的偵辦，也會對黑金深入了解，惡勢力猖獗，主因是公權力不彰。

對於全國矚目的學甲88槍槍擊案，廖宗山沒有透露較新偵辦進度，僅表示，在前局長方仰寧努力下，此槍擊案有一定基礎，他會全力以赴，相信不久後會有亮麗成果。

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至於台南市警局警紀問題，廖宗山表示，警紀很重要，不容一絲絲問題發生，他將嚴格要求做好內部管理，多關心就不會出事，多了解部屬困難，甚至歪途、邪路都能幫忙矯正，這是市警局要加強的地方。

現年64歲的廖宗山，中央警察大學刑事警察學系畢業，曾任刑事警察局偵查第八大隊長，刑事局副局長、嘉義縣警察局長、保三總隊長，內外勤及刑事歷練豐富。（編輯：陳仁華）1120116