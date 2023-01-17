參加學測沒簽名 考生興訟請求不扣分敗訴

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（中央社記者蕭博文台北17日電）陳姓考生參加111學年度學科能力測驗，未於數學A的答題卷簽名，遭扣1級分，得9級分。陳姓考生提起行政訴訟，請求將分數改為10級分，日前遭台北高等行政法院駁回。

陳姓考生提起行政訴訟，主張大學入學考試中心基金會舉辦111學年度學測，一開始發售的簡章並未對簽名新制有相應的標註或舉例，之後的更新版本簡章僅以黃框標示，並未以黑體字特別標註，未見詳盡說明。

陳姓考生還主張，諸多大學於申請入學第一階段篩選及分發入學時，針對數學A科目均要求達到頂標，而簡章規定考生未於確認簽名欄位簽名，扣減1級分，無異影響考生入學成績，屬一事二罰，也欠缺法源依據，請求大考中心應作成數學A成績10級分的行政處分。

台北高等行政法院審理後認為，簽名規定是維護大學入學考試的正確與公平性，並未逾越大學法授權範圍，且簡章以實際圖示說明應簽名欄位的內容，並以黑體字特別標明此項違規扣減的成績，足以提醒考生注意。

判決指出，大考中心的規定並無違反正當法律程序、一事不二罰原則；且大考中心已不斷透過新聞稿、宣導會議等方式提醒考生簽名規定，當年考試未簽名違規卷次計5766卷次，僅占總卷次0.84%，也非陳姓考生所指的5766名考生。

判決提到，陳姓考生除數學A的簽名欄未簽名，其餘科目考卷均有簽名，足以證明大考中心已就簽名規定明確規範與宣導，陳姓考生也清楚相關規定。

法院認為，陳姓考生報考考試，應充分瞭解並注意各項規定，確實遵守，大考中心依規定扣分並非沒有憑據，判陳姓考生敗訴。可上訴。（編輯：方沛清）1120117