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躲花蓮民宿種大麻 遭警破獲市價逾2000萬

2023/1/17 17:38（1/17 17:41 更新）
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花蓮縣警察局17日宣布破獲違法種植大麻案，合計查扣305株植株和相關設備，市價逾新台幣2000萬元，涉案何姓主嫌被花蓮地院裁定羈押禁見。圖為警方展示全案查扣贓證物。中央社記者李先鳳攝 112年1月17日
花蓮縣警察局17日宣布破獲違法種植大麻案，合計查扣305株植株和相關設備，市價逾新台幣2000萬元，涉案何姓主嫌被花蓮地院裁定羈押禁見。圖為警方展示全案查扣贓證物。中央社記者李先鳳攝 112年1月17日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）花蓮縣警察局今天宣布破獲違法種植大麻，查扣305株植株和相關設備，市價逾新台幣2000萬元，及時阻止於寒假及農曆春節進入市場戕害民眾，何姓主嫌遭花蓮地院裁定羈押禁見。

花蓮縣警察局日前獲報，在瑞穗鄉某民宅及民宿有人員進出，多以貨車搬運物品，不像居住生活或旅遊，警方於是長期監控，發現這2處以黑紙貼窗，窗緣透出強光，搬運物品為農業資材，研判可能用來栽種大麻。

警方見時機成熟，向花蓮地方法院聲請搜索票執行搜索，共搜出大麻305株其中活株193株、死株112株，並查扣大批植物生長燈、通風設備、培養土等犯罪工具。

根據調查，主嫌何男及游男種植大麻，從種子、扦插開始，到移植、分株，以及使用灌溉水、培養土、肥料等都親自調配，查獲的大麻株從苗株到1公尺高的都有。

警方分別在花蓮鳳林及桃園機場拘提2名主嫌到案，訊後移送花蓮地檢署，何男遭花蓮地院羈押禁見、游男羈押。

花蓮縣警察局長呂世明表示，配合警政署推動「清源專案2.0」，針對製毒工廠、詐騙機房、人蛇集團據點、改裝槍械工廠、黑幫堂口、汽機車解體工廠等強力掃蕩，也提醒民宿業主應要有防毒觀念，如發現不法應立即檢舉通報。（編輯：謝雅竹）1120117

#花蓮縣警察局長
#呂世明
#花蓮地院
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