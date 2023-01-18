離職員工盜轉11.5萬顆泰達幣 遭刑事局查獲送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

刑事局民國111年接獲某公司報案稱其虛擬貨幣出金系統遭人盜轉，經查為離職蘇姓男員工夥同張姓男友人利用Wi-Fi溢波盜幣，專案小組經長期偵蒐，時機成熟後在台北市大安區、中正區分別查獲蘇男和張男，依法送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 112年1月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北18日電）刑事局去年接獲1間公司報案稱其虛擬貨幣出金系統遭人盜轉11.5萬顆泰達幣，經查為離職28歲蘇姓男員工夥同張姓男友人利用Wi-Fi溢波盜幣，去年底於北市兩嫌住處順利查獲送辦。

刑事局今天發布破案新聞，偵查第九大隊第三隊長邱承迪表示，去年7月接獲受害公司報案，指其虛擬貨幣出金系統遭不詳人士盜轉泰達幣（USDT）共計11萬5000顆，財損逾新台幣300萬元。

隨即和台北市警察局信義分局共組專案小組，並報台北地檢署指揮偵辦。

經專案小組深入追查發現，涉案犯嫌為受害公司的財務單位前員工28歲蘇男，他於去年4月離職，並於去年7月初趁被害公司下班後時段進入公司大樓內，再利用公司出金系統專用Wi-Fi溢波，以手機登入系統後，非法盜轉虛擬貨幣至其所申辦的境外錢包進行層轉洗錢。

蘇男還找友人27歲張男合作犯案，由張男提供電子錢包技術支援和銷贓，兩嫌五五拆帳對分。

專案小組經長期偵蒐，見時機成熟於去年11月17日到台北市大安區、中正區前分別查獲蘇男和張男，蘇男供稱因在職時每天經手大量金流，認為虛擬貨幣流向追查不易且有利可圖，才犯下此案。

警方現場起獲作案用手機2支、筆電1台，並扣得贓款虛擬貨幣5萬顆泰達幣（約合現金155萬元），以及犯罪所得約180萬元。

全案詢後將兩嫌依涉刑法詐欺、竊盜、妨害電腦使用罪及洗錢防制法移送北檢偵辦，兩人都裁定5萬元交保。（編輯：張銘坤）1120118