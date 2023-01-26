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高雄鳳山透天建物大火 獨居老翁逃生不及遭燒死

2023/1/26 12:15（1/26 12:48 更新）
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高雄市鳳山區一棟3樓加蓋鐵皮透天建築26日發生火警，火勢猛烈，消防人員到場灌救並在樓梯間發現一具焦屍，初判為屋內約90歲的獨居老翁。（高雄市消防局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年1月26日
高雄市鳳山區一棟3樓加蓋鐵皮透天建築26日發生火警，火勢猛烈，消防人員到場灌救並在樓梯間發現一具焦屍，初判為屋內約90歲的獨居老翁。（高雄市消防局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年1月26日
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（中央社記者洪學廣高雄26日電）高雄鳳山區一棟3樓加蓋鐵皮透天建物今天上午發生火警，由於現場堆放大量木材火勢猛烈，消防人員在樓梯間發現一具焦屍，初判為屋內獨居9旬老翁，起火原因待查。

高雄市政府消防局發布新聞稿指出，鳳山區一棟3樓加蓋鐵皮透天建物上午9時許發生火警，消防局出動26車62人前往搶救，現場火勢猛烈，由局長王志平指揮救災，火勢於50分鐘內完全撲滅，並在1、2樓樓梯間發現一具約90歲男性焦屍，起火原因待調查。

消防局表示，由於現場為3樓加蓋鐵皮透天建物，且屋主平時獨居，又將住家作為小型木材加工使用，堆放大量木材及木屑等廢棄雜物，加上鐵門鐵窗深鎖影響逃生，導致憾事發生。消防人員在搶救結束後，向周邊住戶進行災後防火宣導。（編輯：管中維）1120126

#高雄市政府消防局
#王志平
#高雄鳳山區
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