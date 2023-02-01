高市警破獲小型軍火庫 起出4長短槍上百顆子彈

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高市刑大獲報洪姓男子涉改造槍枝，日前前往鳳山區一間電子遊藝場拘捕到案，並在其車上跟住處起出4把長短槍、上百發子彈、安毒，全案依槍砲、毒品等罪送辦。（高市刑大提供）中央社記者洪學廣傳真 112年2月1日

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）高市刑大獲報洪姓男子涉改造槍枝，日前前往鳳山區一間電子遊藝場拘捕到案，並在其車上跟住處起出4把長短槍、上百發子彈、安毒，有如小型軍火庫，全案依槍砲、毒品等罪送辦。

高雄市政府刑事警察大隊今天上午召開記者會指出，刑大偵二隊5分隊日前循線得知51歲洪男持有大量非法槍械，並購買槍械改造工具製造槍枝，從中牟取不法利益，影響治安甚鉅，因此與前鎮分局共組專案小組偵辦。經蒐證完備鎖定洪男藏放槍枝租屋處，隨即向高雄地方法院聲請搜索票。

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警方1月17日調閱監視器畫面發現洪男就在距刑大不遠的鳳山區一間電子遊藝場所，隨即荷槍實彈進入將他拘捕到案。並先後在其車上、前鎮區租屋處查扣第一級毒品海洛因4包（毛重39.4公克）、第二級毒品安非他命1包（毛重0.6公克）、非制式長槍1把、非制式手槍3把、子彈105顆、已貫通槍管1支、改造工具1批、手機2支等證物。

刑大指出，警方訊後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪解送高雄地檢署偵辦，並由雄檢聲請羈押獲准。後續也將持續追查槍械毒品供給來源及流向，以淨化社會治安，維護國人身體健康。（編輯：黃世雅）1120201