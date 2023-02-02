詐騙集團假借貸真洗劫 南警逮人送辦5收押1交保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南市警方偵辦一起假借貸、真洗劫案件，發現集團以借貸為由欺騙北部3名男子到台南放款，隨即限制被害人行動自由還要求贖金，循線陸續拘提9名嫌疑人到案，並起出贓款、手機等證物。（警方提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年2月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南警方偵辦一起假借貸、真洗劫案件，發現集團以借貸為由騙北部3名男子到台南放款，隨即限制被害人行動自由還要求贖金，循線先後拘提9名嫌疑人送辦，其中5人收押、1人交保。

台南市警察局歸仁分局副分局長林逸新今天接受媒體聯訪表示，北部陳姓男子相約借貸給籃姓男子，去年12月與黃姓、陳姓2名友人駕車到台南放款，與籃男碰面後，遭籃男與5名同夥控制行動自由，並洗劫身上財物，還要求支付贖金才能獲釋。

他指出，陳男母親接獲要求贖金通知後，向當地派出所報案並轉歸仁警分局偵辦，歸仁分局獲報立即派遣警力進行營救，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。

林逸新表示，嫌疑人不斷更換囚禁被害人地點，並選擇高雄及台南汽車旅館躲避警方查緝，但其中施姓嫌疑人因駕駛被害人車輛遭佳里警分局攔檢查獲，善化分局也依付贖金脫困的2名被害人指述，前往安定區某汽車旅館營救出陳男，並逮捕負責看顧的籃男，另4名嫌疑人隨後也一一落網。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他指出，警方在汽車旅館內並查扣瓦斯槍、手銬及所得贓款新台幣20萬元，偵訊時發現此犯罪集團還涉及假求職真囚禁案件，且有幹部及成員未到案，經1個多月蒐證認時機成熟，1月30日在台南拘提蘇、王2嫌，並前往花蓮拘提正在度假的主嫌黃姓男子。

他表示，全案經檢察官訊問後向法院聲押部分嫌疑人，黃姓男子等5名嫌疑人遭法院裁定羈押禁見，另1人10萬元交保、還有3人請回；警方後續將擴大偵查，釐清有無其他被害人。（編輯：卞金峰）1120202