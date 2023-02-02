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網紅莫彩曦戴手銬街頭拍片 北市警：屬警械小心觸法[影]

2023/2/2 17:22（2/2 18:22 更新）
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網紅莫彩曦在街頭戴手銬拍片觸法遭警方攔查。（圖取自莫彩曦Hailey YouTube頻道網頁youtube.com）
網紅莫彩曦在街頭戴手銬拍片觸法遭警方攔查。（圖取自莫彩曦Hailey YouTube頻道網頁youtube.com）
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（中央社記者劉建邦台北2日電）來自美國的網紅莫彩曦日前在台北街頭拍片時，因與親友戴著手銬遭警攔查，她事後上傳影片說明自己不慎觸法的經過。警方指出，當時經勸阻後民眾停止使用，未帶回偵辦，手銬屬戒具籲勿使用，小心觸法。

台北市警察局大安分局今天表示，去年11月間，派出所員警巡查發現，有民眾在轄區公園附近拍攝影片，並發現使用類似手銬的戒具。

警方指出，員警上前詢問得知是外籍網紅與親友在拍影片，因當下無法確定手銬是否為類似警用的戒具，經勸阻後，網紅等人立即取下手銬，且停止拍攝，未帶回偵辦。

警方表示，依警械使用條例規定，手銬非經內政部許可，不得定製、販售、持有，若製造、運輸、販賣、攜帶或公然陳列經主管機關公告查禁器械，可依違反社會秩序維護法，處3天以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰，呼籲民眾在公共場所等處勿隨意使用手銬，否則會觸法。

來自美國的網紅莫彩曦（Hailey）日前在YouTube上傳「我們不小心犯法了」影片內提到，她與親友等2人進行帶手銬一日挑戰，要前往捷運搭車的路上，被台灣警方攔查，員警告知台灣不能使用手銬，且是違法，莫彩曦頻頻道歉。

莫彩曦等人事後認為警方處理很專業，並嚴肅地提醒關於公共場所不能使用手銬等規定。（編輯：戴光育）1120202

影片來源：莫彩曦Hailey
#莫彩曦
#美國
#內政部
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