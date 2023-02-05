防範梨泰院事件 警消平溪天燈節陸空加強維安

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（中央社記者王朝鈺新北5日電）新北市平溪天燈節今天晚間在十分廣場登場，警方為避免韓國梨泰院踩踏事件發生，透過陸空強化維安，消防局也呼籲遊客在許可區域施放天燈。

新北市政府警察局瑞芳分局透過新聞稿表示，現場除安排警犬隊在活動開始前到場安檢，針對會場及周邊搜尋違禁品外，同時利用空拍機對人潮容易聚集處加強觀測，如有發生踩踏事件前兆，可以立即派遣維安警力到場紓解，避免事故發生。

瑞芳警分局長王耀輝指出，警方利用科技輔助讓活動更加安全，預期將有眾多遊客到場，呼籲遊客遵守工作人員指示，才能盡興、安全享受天燈之美。

此外，新北市府除派駐消防車到場警戒，並加派人員於周遭場域進行安全維護及交通疏導，並設置醫護站規劃後送動線、施行交通專車、人員全面酒精消毒及實聯制登記等相關防護措施，也呼籲遊客注意施放天燈相關措施。

消防局指出，新北市政府訂有「新北市天燈施放管理辦法」，明確規範民眾施放天燈地點、時間等，施放天燈範圍為十分遊客中心至師功橋處、106號縣道沿基隆河流域周界範圍200公尺內，且晚間10時過後到隔天上午6時前，禁止施放天燈。（編輯：方沛清）1120205