男因家產持刀殺弟媳 嘉院判5年6月徒刑

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（中央社記者黃國芳嘉義市6日電）范姓男子與弟弟夫婦因家產等問題，關係惡劣，范男去年7月間持刀進入嘉義市一家眼鏡行，對弟媳葉婦腹部猛刺3刀，幸未致命，嘉義地院依殺人未遂判5年6個月徒刑；可上訴。

嘉義地方法院發布的判決書指出，新北市64歲范男與弟弟夫婦長期因家產分配及侍奉父親等問題，而素有齟齬。范男於去年7月14日上午提著一只塑膠袋子（內裝水果刀、鐵鎚各1支）從新北市住處搭高鐵南下嘉義市，並在弟弟夫婦共同經營的眼鏡行外埋伏。

同日近中午，范男則尾隨弟媳葉婦進入眼鏡行，趁葉婦站在店內玻璃矮櫃與展示眼鏡櫥壁間角落（僅有1出入口），快步走向葉婦，並持長20.5公分水果刀朝葉婦腹部猛刺3刀，造成其血流不止，蹲坐在地。

范男隨後退出行凶角落，但在葉婦欲起身時，卻再度持刀走向葉婦，並連續多次大喊「你死一死好啦」，不久後，范男見受刀傷、血流不止的葉婦二度起身往店外離去，則未再上前攻擊或阻擋去路，僅目視葉婦出去向隔壁鄰居求救。

隨後范男持鐵鎚走上眼鏡行2樓，將1樓通往2樓樓梯門反鎖，並持水果刀切腹受傷。經警方、救護人員到場處理，分別將行凶的范男及被猛刺腹部的葉婦送醫急救，所幸搶救得宜，兩人均未發生死亡結果。

案經警方移送嘉義地檢署偵辦，檢方依殺人未遂罪嫌起訴。

判決書表示，范男矢口否認犯行，他辯稱，沒有要殺害弟媳意思，只是持刀抵住其身體，是弟媳握住持刀的手，並突然放開，才會刺進去，只有刺到一刀，且當天是要去那邊自殺的等語。

法官認為人體腹部內有許多重要器官，為人體要害部位，且相較於頭部或頸部，可攻擊面積較大，現實生活中，也有許多攻擊腹部的凶殺案。且從范男趁葉婦無處閃躲之際，連續持刀刺擊葉婦腹部3刀，可見范男的殺意甚堅。

法官審酌范男犯後否認犯行，且一再以被害者自居，迄今未與葉婦達成和解，未見有任何悔意的犯後態度，因此，依殺人未遂罪嫌，判處有期徒刑5年6個月。（編輯：謝雅竹）1120206

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