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深夜攜毒駕車違規 男謊稱載客被識破遭南警逮捕

2023/2/9 11:49（2/9 12:01 更新）
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自稱駕駛多元計程車的李姓男子9日凌晨駕車在台南市中西區停等紅燈違規遭攔查，警方在車中查獲逾200包K他命及毒品咖啡包，依法送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月9日
自稱駕駛多元計程車的李姓男子9日凌晨駕車在台南市中西區停等紅燈違規遭攔查，警方在車中查獲逾200包K他命及毒品咖啡包，依法送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月9日
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（中央社記者張榮祥台南9日電）自稱駕駛多元計程車的李男，今天凌晨駕車在台南市中西區停等紅燈違規遭攔查，李男不斷催促謊稱趕載客，反而提高警方戒心，在車中查獲逾200包K他命及毒品咖啡包，依法送辦。

台南市警局第二分局警員告訴中央社記者，租居在台南市永康區的35歲李男（毒品前科），今天凌晨駕駛自小客車在中西區成功路、臨安路口停等紅燈時超越停止線，且在發現巡邏警員後，急欲迴轉離開，仍遭警方攔查。

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李男自稱駕駛多元計程車，趕著載客人才紅燈越線違規，且神情緊張不斷催促警方加快檢查速度，反而提高警方戒心，當下要求李男提供乘客載送訊息，李男啞口無言，無法提出證明。

警方隨後在駕駛座車門旁發現1包透明塑膠袋，袋中藏有32包K他命，又在中央控制台下方查獲200包毒品咖啡包，李男尿液也出現毒品反應；警方訊後依毒品罪嫌送辦，且將追查毒品來源。（編輯：黃世雅）1120209

#台南市中西區
#台南市警局第二分局
#台南市
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