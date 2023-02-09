醫師勸酒稱高粱可防疫遭側錄 無散布意圖嘉檢不起訴

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（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）雲林縣某醫院陳姓醫師去年5月間與友人在嘉義市餐敘，勸酒時說喝高粱酒可以殺菌不會染疫，被旁人錄影傳LINE群組，警方據報函送，嘉檢因只是戲言、無散布意圖，為不起訴處分。

嘉義地檢署今天表示，將陳姓醫師說喝高粱酒可以殺菌不會染疫戲言上傳LINE群組的簡姓男子，已違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，考量坦承犯行，為一時失慮，予以緩起訴處分。

據嘉義地檢署發布的不起訴書，擔任外科醫師陳姓男子於去年5月間在嘉義市一家海產店與友人聚餐飲酒時，提及「吃飯要先來半杯58高粱，口咽部分病毒就會死光光了，警友會有68人去喝酒，結果只有8人沒有中，8人都有喝高粱」等訊息。

陳姓醫師講述內容，被同席的簡男以手機錄影，並上傳至多人組成的LINE群組，2人均涉違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，警方據報，依法函送法辦。

檢方考量陳姓醫師與簡男是第一次見面，事後才得知私人飲酒過程開玩笑的勸酒戲言，會被拍攝流傳出去，而簡男錄影時沒有告知陳姓醫師，更無徵求同意，因此陳姓醫師沒有散布的主觀意思及客觀行為，為不起訴處分。

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另外，簡男所為，已違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，考量無犯罪紀錄，且坦承犯行，為一時失慮，以緩起訴處分；緩起訴期間1年，除了應寫悔過書外，須向公庫支付新台幣3萬元。

陳姓醫師當時發布道歉聲明，他表示，身為醫師，在全民共同防疫、艱困面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之時，應傳遞正確且有醫療依據之言論，未來會謹記教訓，避免酒後失言，並為不當行為及言論，向社會大眾深深致歉。（編輯：陳仁華）1120209