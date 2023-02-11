2女童遭貨車高速追撞身亡 嘉檢：肇事者涉過失致死

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嘉義縣太保市10日下午發生重大事故，轎車撞上2名騎電動腳踏車的女學生後，再失控衝撞路燈電桿後翻入田中。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 112年2月10日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）嘉縣2名小六女童昨天騎電輔腳踏車雙載，遭小貨車高速追撞雙亡，今天檢警相驗確認2女童身上多處骨折創傷性休克死亡，貨車駕駛阮男涉及過失致死罪嫌，檢察官訊後限制住居，依法偵辦。

嘉義地檢署表示，今天下午4時許經檢察官會同法醫相驗後，確認腳踏車騎士陳姓女童，因車禍造成多發性骨盆開放性骨折併多處骨折、創傷性休克死亡，乘客廖姓女童因車禍造成額頭撕裂傷併肢體骨折、創傷性休克死亡。

檢方指出，肇事者即租賃小貨車駕駛阮男，因車速過快、未注意車前狀況，涉及過失致死罪嫌，訊問後諭知限制住居，依法偵辦。兩名女童家屬，都對小貨車駕駛阮男提出告訴。

嘉縣太保市2名讀小學六年級女童，昨天下午雙載騎電輔腳踏車在嘉167縣道遭阮男駕駛的小貨車從後方高速撞飛，當場失去生命跡象，送醫後皆不治。（編輯：陳仁華）1120211