喬裝賭客熱情打招呼 桃園警破獲推筒子職業賭場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園12日電）桃園市警局桃園分局今天表示，警方落實清源2.0專案清查，日前掌握情資，經過蒐證後，昨晚由員警喬裝賭客持搜索票查緝破獲職業賭場，查扣賭資、抽頭金及賭具，並依法送辦。

桃園分局副分局長黃呈錫接受媒體聯訪表示，警方日前接獲69歲劉姓男子在國際路鐵路旁一處鐵皮屋，經營推筒子職業賭場的情資，因地處偏僻，巷道鮮少有車輛經過，只要有風吹草動可立即竄逃，以此規避警方查緝。

黃呈錫說，專案小組經監控蒐證，發現賭場只有假日開張聚賭，在完成蒐證後，昨天晚間10時40分許，持桃園地方法院核發的搜索票進行查緝，由員警偽裝賭客，直接駕車進入，員警下車後還跟一旁飲酒者（非賭客）打招呼道辛苦，未引起現場民眾警覺。

黃呈錫指出，專案人員直接進入屋內後立即控制現場，當場查獲賭場劉姓負責人及邱姓男子等13名賭客，並查扣新台幣13萬5000餘元賭資、抽頭金1萬4000餘元及賭具一批，全案依刑法賭博罪及社會秩序維護法移請偵辦。

黃呈錫表示，桃園警分局昨晚10時起執行全國性取締酒後駕車及防制危險駕車勤務，合併執行清源專案2.0等專案勤務，統合優勢警力威力掃蕩，由桃園分局長洪志朋親自督導勤務，穩定轄區治安、交通，並針對易為犯罪集團聚合地點清查，展現貫徹打擊犯罪，維護轄區治安決心。（編輯：張銘坤）1120212