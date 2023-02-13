更多編輯台推薦新聞：
台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程
文化

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

屏東男撞入洗衣店落跑 警方逮回搜出上膛手槍

2023/2/13 13:52（2/13 14:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東46歲黃姓男子12日服用安眠藥後竟開車外出，精神不濟撞入自助洗衣店，黃男發現警方到場後試圖逃跑，員警見狀立即追回，並在車上找到一把已上膛改造手槍及子彈5發。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月13日
屏東46歲黃姓男子12日服用安眠藥後竟開車外出，精神不濟撞入自助洗衣店，黃男發現警方到場後試圖逃跑，員警見狀立即追回，並在車上找到一把已上膛改造手槍及子彈5發。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）屏東46歲黃姓男子昨天服用安眠藥後竟開車外出，精神不濟撞入自助洗衣店，黃男發現警方後試圖跑步逃離現場，員警追回，並在車上找到一把已上膛改造手槍及子彈5發。

屏東縣警察局枋寮分局偵查隊長陳賜明接受媒體聯訪指出，員警昨晚10時許結束勤務返回時，發現一部汽車不明原因高速撞入距離分局僅不到50公尺處的一家自助洗衣店，且駕駛撞擊後有倒車想逃離現場跡象，員警趕往現場，駕駛發現警方後，竟下車跑步逃離現場，員警見狀立即追回。

陳賜明表示，肇事男子為居住在屏東枋寮鄉黃男，黃男向警方供稱服用安眠藥後開車外出，致精神不濟，才會撞入自助洗衣店。警方也在車輛的駕駛座椅上，發現一把已上膛之改造手槍及子彈5發。

警方指出，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，將黃男移送屏東地方檢察署偵辦，並持續向上溯源追查槍枝來源，以及有無涉及其他刑案。（編輯：陳仁華）1120213

屏東46歲黃姓男子12日服用安眠藥後竟開車外出，精神不濟撞入自助洗衣店，造成店內物品毀損，相當凌亂。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月13日
屏東46歲黃姓男子12日服用安眠藥後竟開車外出，精神不濟撞入自助洗衣店，造成店內物品毀損，相當凌亂。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月13日
#陳賜明
#屏東縣
#屏東縣警察局枋寮分局
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族