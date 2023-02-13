屏東男撞入洗衣店落跑 警方逮回搜出上膛手槍

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屏東46歲黃姓男子12日服用安眠藥後竟開車外出，精神不濟撞入自助洗衣店，黃男發現警方到場後試圖逃跑，員警見狀立即追回，並在車上找到一把已上膛改造手槍及子彈5發。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月13日

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（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）屏東46歲黃姓男子昨天服用安眠藥後竟開車外出，精神不濟撞入自助洗衣店，黃男發現警方後試圖跑步逃離現場，員警追回，並在車上找到一把已上膛改造手槍及子彈5發。

屏東縣警察局枋寮分局偵查隊長陳賜明接受媒體聯訪指出，員警昨晚10時許結束勤務返回時，發現一部汽車不明原因高速撞入距離分局僅不到50公尺處的一家自助洗衣店，且駕駛撞擊後有倒車想逃離現場跡象，員警趕往現場，駕駛發現警方後，竟下車跑步逃離現場，員警見狀立即追回。

陳賜明表示，肇事男子為居住在屏東枋寮鄉黃男，黃男向警方供稱服用安眠藥後開車外出，致精神不濟，才會撞入自助洗衣店。警方也在車輛的駕駛座椅上，發現一把已上膛之改造手槍及子彈5發。

警方指出，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，將黃男移送屏東地方檢察署偵辦，並持續向上溯源追查槍枝來源，以及有無涉及其他刑案。（編輯：陳仁華）1120213