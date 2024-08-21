屏東車手拒捕倒車衝撞偵防車 警枋山強力逮捕3嫌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣21日電）屏東警方20日在枋山鄉一處超商埋伏逮車手，欲圍捕時車上2名犯嫌拒捕，倒車衝撞警方偵防車企圖逃逸，員警現場強力拉下2嫌當場逮捕，含超商內提款車手共逮3嫌。

屏東縣警察局枋寮分局偵查隊長陳賜明接受中央社記者電訪表示，偵查隊員警先在超商內逮捕正在提款的19歲王姓犯嫌，並通報在停車場埋伏警力同時圍捕自小客車內2名犯嫌，警方以3台車包圍犯嫌座車，犯嫌竟倒車衝撞偵防車企圖逃逸，偵查隊員警立即強制將19歲李姓與20歲周姓犯嫌拉下車，當場逮捕，並查扣金融提款卡22張、現金新台幣107萬6100元、行動電話5支、愷他命1小包、自小客車1部。

枋寮分局表示，20日下午接獲屏東縣警察局刑警大隊通報，疑有提領車手駕駛自小客車由雙園大橋進入轄區，接獲通報後立即通報線上警網實施攔截圍捕，並由陳賜明率領數名隊員沿轄區金融機構及超商加強搜尋。

枋寮分局指出，此案詢後依涉嫌妨害公務、洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌，移送屏東地方檢察署偵辦，並持續向上溯源。（編輯：陳仁華）1130821