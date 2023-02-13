北監查獲8支違規手機 7受刑人涉案疑郵包偷夾帶

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台北監獄10日接獲線報，有收容人夜間在舍房內使用手機的情形，台北監獄立即進行突襲檢查，並區隔相關收容人，果然查獲8支手機，懷疑是透過郵寄包裹的方式夾藏流入，初步清查發現8支手機、共7名收容人涉案，獄方已成立調查小組擴大追查。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年2月13日

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（中央社記者吳睿騏桃園13日電）台北監獄今天指出，接獲線報有收容人違規夾帶智慧型手機進入，初步清查發現8支手機、共7名收容人涉案，獄方已成立調查小組擴大追查，初步了解應是透過郵包夾帶方式。

台北監獄副典獄長李金德接受媒體電訪表示，戒護科在10日接獲線報，指稱近日夜間有收容人在舍房內使用手機的情形。獲報後，獄方立即進行突襲檢查，並區隔相關收容人，果然查獲8支手機，懷疑是透過郵寄包裹的方式夾藏流入。

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李金德指出，初步調查涉案人共有7名，分布在2處舍房，研判手機可能自去年底就已流入，懷疑是將手機混雜在郵寄的書籍或厚重包裹中，藉以規避攔檢，目前獄方已針對包裹加強檢查。

他表示，其實先前也曾查獲以相同方式企圖夾藏手機入獄的情況，但都遭到識破，獄方正在進行後續調查，以確認相關手法及運送方式，在完整調查結果出爐後，也將進一步規範預防，避免類似情況再度發生。（編輯：戴光育）1120213