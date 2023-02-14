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台2線龍洞段跨雙黃線激增 警籲勿信可躲區測傳言

2023/2/14 16:48
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（中央社記者王朝鈺新北14日電）警方去年底起在台2線龍洞段啟用區間測速，警方指出，有民眾誤信謠言，以為跨越至對向車道可避開測速，反遭多開1張罰單，截至1月底超速、跨越雙黃線共430件違規，勿信傳言。

新北市政府警察局瑞芳分局今天透過新聞稿指出，由於台2線85.8公里到87.5公里龍洞隧道附近彎道密集，往來車輛常因車速過快，加上載重不均、貨物未捆牢等因素，發生車輛翻覆後貨物散落路面或車輛失控衝至對向車道等事故。

為降低事故發生率，瑞芳警分局表示，自去年12月15日起，針對此路段實施區間測速，平均速限時速50公里，統計啟用區間測速後至今年1月底，違規超速計44件、違規跨越雙黃線有386件。

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瑞芳警分局指出，部分駕駛人誤信網路傳言，以為跨越至對向車道就可避開區間測速及科技執法，但此舉不但無法避開測速，還會因跨越至對向車道多1張罰單，超速加上跨越雙黃線2張罰單至少開罰新台幣1800元。

瑞芳警分局長王耀輝表示，跨越至對向車道不但駕駛危險，還會影響他人行車安全。設置科技執法目的是希望藉由科技輔助，防制交通違規肇事，改善行車秩序，降低事故發生，呼籲民眾遵守用路規則，勿貪快、勿違規，才能安全返家且免於荷包失血。（編輯：戴光育）1120214

#瑞芳警分局長
#台2線龍洞段
#王耀輝
王耀輝
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