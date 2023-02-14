長榮航太員工高處墜地昏迷 桃園勞檢處將裁罰

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（中央社記者葉臻桃園14日電）長榮航太一名蔣姓員工在飛機尾翼進行結構檢查作業時，從約2層樓高機體墜落地面，重傷昏迷。桃市勞動檢查處今天指出，疑維修平台開口處防護不足釀災，將依職業安全衛生法開罰。

桃園市政府勞動檢查處表示，蔣姓員工9日上午9時許，在機棚4B左側尾架開口處進行垂直尾翼外觀及結構檢查作業時，疑因維修平台的開口處防護不足且未確實勾掛使用安全帶，從約8米高的飛機尾翼墜落。

勞檢處指出，當天接獲長榮航太工安事故通報後，立即派員至現場實施勞動檢查，並針對事故現場4B左側尾架進行停工，後續將依違反職業安全衛生法裁處新台幣3萬元至30萬元，同時要求事業單位依勞動基準法規定辦理補償。

據了解，消防人員抵達現場時，發現蔣姓男子眉毛上有5公分撕裂傷，且已陷入昏迷，但仍有生命跡象，送至林口長庚紀念醫院急救，目前仍在加護病房觀察。

長榮航太晚間向中央社表示，蔣姓員工當時正在執行航機垂直尾翼外觀及結構檢查，橫向移動時於平台開口處不慎踩空，由於蔣員未確實將安全帶勾掛於安全母索，因此墜落至地面受傷。

長榮航太表示，對於員工因公受傷深感不捨與遺憾，除了會負擔相關醫療費用外，也派人於醫院協助照料以減輕家屬的負擔；同時也再次向員工宣導，務必遵守安全規範及標準作業程序，高空作業時一定要全程將安全帶確實勾掛於安全母索。（編輯：戴光育）1120214