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化工博士生進口原料製毒 宮廟掩護仍遭逮

2023/2/17 20:11（2/17 20:28 更新）
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化工博士生張姓男子自稱有製毒能力，除進口毒品原料，更協助幫派份子製毒，製毒工廠設置在苗栗縣竹南鎮某宮廟旁；檢警調循線破獲並查扣大量證物，全案依法送辦，台中地檢署則依毒品罪嫌起訴張男等人。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月17日
化工博士生張姓男子自稱有製毒能力，除進口毒品原料，更協助幫派份子製毒，製毒工廠設置在苗栗縣竹南鎮某宮廟旁；檢警調循線破獲並查扣大量證物，全案依法送辦，台中地檢署則依毒品罪嫌起訴張男等人。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月17日
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（中央社記者趙麗妍台中17日電）化工博士生張男進口毒品原料助幫派分子製毒，工廠以宮廟掩護，仍遭檢警調破獲，現場查扣毒品成品近77公斤、原料1200公斤，台中地檢署依毒品罪嫌起訴張男等人。

調查局航業調查處台中調查站今天發布新聞稿，去年接獲基隆關通報，有販毒集團進口未列管的原料，長期監控後鎖定張姓男子等人，以化工原料「鄰氨基苯乙酮」名義進口「4-甲基苯丙酮」來台製毒。

專案小組追查，張姓男子為化工博士生，平常以名車代步，他自稱有製毒能力，協助幫派分子製毒，吸引苗栗地方幫派拉攏。

張男設立公司進口「4-甲基苯丙酮」原料，再分批載運至橫跨新北市、台中市及苗栗縣等不同地點存放，規避查緝，並利用苗栗縣竹南鎮某家宮廟作為掩飾，在緊鄰宮廟的鐵皮工廠大量製毒，宮廟人員負責監看進出。

專案小組歷經3個月現場遠端監控，蒐證完備後發動偵辦，因現場化學原料侵蝕性強，易造成眼、鼻極度不適，專案人員執行搜索時，還得戴護目鏡及防毒面具，才能順利執行搜索扣押。

現場查扣「2-溴-4-甲基苯丙酮」毒品成品近77公斤、製毒原料「4-甲基苯丙酮」1200公斤。台中地檢署依毒品罪嫌起訴張男等人。（編輯：郭諭儒）1120217

#台中地檢署
#苗栗縣
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