住老舊公寓以名車代步 鴛鴦毒販遭警逮

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台中市太平區洪姓夫妻在住處販賣毒品，因丈夫白天須外出工作，由妻子與藥腳交易毒品，警方日前查緝2人到案，並查扣毒品相關證物。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月18日

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（中央社記者趙麗妍台中18日電）洪姓夫妻家住台中市太平區一處老舊公寓，看似生活困苦，卻以進口跑車代步，多由妻子與藥腳聯繫，在自家進行毒品交易，警方日前查緝2人到案，依法移送偵辦。

台中市政府警察局刑警大隊今天發布新聞稿指出，偵三隊在月前查緝第2層藥頭後向上溯源，得知台中市太平區有一對洪姓夫妻在住處販賣毒品，因丈夫白天須外出工作，由妻子與藥腳交易毒品。警方長期蒐證分析、查證後，檢具相關事證報請台中地方檢察署指揮偵辦。

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警方掌握洪姓夫妻身分及販毒處所後展開跟蒐。警方調查發現，夫妻與老母親同住在破舊老公寓，看似生活困苦，平時出門竟以進口雙門跑車代步，丈夫外出工作後皆由妻子與藥腳聯繫，並於自家進行毒品交易。

警方近日持搜、拘票查緝2人到案，當場查扣販賣毒品相關證物，妻子疑為替丈夫脫罪，一肩扛起所有犯行，警方仍將2人依毒品危害防制條例移送台中地方檢察署偵辦。（編輯：陳政偉）1120218