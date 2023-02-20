轎車自動駕駛疑未注意車前狀況 追撞緩撞車釀5傷

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（中央社記者姜宜菁雲林縣20日電）侯姓男子今天上午10時許行經國道1號北向247公里處斗南段撞上前方施工的緩撞車，警方初步調查，侯男有開啟自動駕駛輔助系統，疑因未注意車前狀況而肇事，造成5人受傷。

雲林縣和嘉義縣消防局今天上午10時許接獲民眾報案，指稱國道1號北向247公里處斗南段發生車禍，消防局立刻派遣相關車輛前往。

救護人員抵達時，發現現場汽車零件四散，轎車車頭全毀，被拋飛車外的程姓女子（62歲）右腳踝骨折、頭部有明顯傷勢，意識清楚，送台大醫院雲林分院治療，其餘4人由嘉義縣消防局協助送大林慈濟醫院治療。

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國道公路警察局第四公路警察大隊指出，侯姓男子今天上午10時許開車行經國道1號北向247公里斗南段，疑因未注意車前狀況，撞擊執行施作瀝青混泥土路面整修工程的緩撞車。

警方初步調查駕駛侯男有開啟自動駕駛輔助系統，車禍事故共造成5人受傷送醫、皆意識清楚，侯姓轎車駕駛人和王姓緩撞車駕駛均無飲酒情形，詳細肇事原因待釐清。目前車禍現場已排除。（編輯：黃世雅）1120220