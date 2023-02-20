7旬翁寒風中徒步快車道凍到發抖 中市警助脫困

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台中市南屯區向上路五段20日驚見7旬老翁徒步走在快車道上，警方據報趕到現場協助老翁脫困，先送到派出所安置，提供熱茶及熱呼呼泡麵給予充飢，並協助聯繫家屬。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年2月20日

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中南屯區向上路五段今天驚見7旬翁徒步走在快車道上，警方據報趕到現場，發現老翁無視呼嘯而過車輛，讓路過駕駛人觸目驚心，隨即協助已在寒風中凍到發抖的老翁脫困。

從市區延伸到海線的向上路，還連結台74線快速道路及國道3號，經常車水馬龍、交通龐雜，近中午時分，警方獲報，有老翁徒步走在向上路五段快車道上，險象環生，也讓路過駕駛人觸目驚心。

雖然今天有陽光露臉，但仍然冷風刺骨，警方表示，趕到向上路五段發現老翁行蹤後，趕緊帶離到安全地點，這時看到74歲郭姓老翁已經凍得全身發抖，還好遇到員警協助脫困，並將老翁帶回派出所暫時安置。

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員警詢問後得知，老翁自稱因為天氣回暖，想要外出運動，卻從霧峰家中徒步至10公里遠的南屯，感到不可思議，員警也隨即提供熱茶及熱呼呼泡麵給予充飢，並協助聯繫家屬。

警方指出，據老翁透露，目前與胞弟同住，膝下無子女，日常生活靠親友接濟，生活並不寬裕，知道老翁孤苦無依時，也將此情形通報社會局，盼讓老翁可以得到協助關懷，老翁對於員警的暖心舉動及伸出援手，也再三表達感謝。（編輯：陳仁華）1120220