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涉假試車企圖性騷女業代 男遭警逮辯稱惡作劇

2023/2/21 08:39
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（中央社記者王鴻國新北21日電）林口警分局積極偵辦網路群組有人疑以假試車名義涉企圖性騷擾車廠女性業務代表案，昨晚逮獲涉案陳姓男子，陳男雖然辯稱是他創假帳號所作惡作劇，但警方仍追查是否有共犯。

近來多家媒體報導，雙北汽車銷售業者公告要求女性業務代表盡量別一人外出提供車輛試乘服務，因為疑有人以「假試乘」方式要求女業代把車開到指定地點試乘、伺機騷擾。

新北市警察局林口分局今天訊息說明，日前接獲1名車廠女性業務代表報案，警方隨即成立專案小組積極偵辦，並循線鎖定特定對象。

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警方表示，車廠女業務報案稱友人於某網路私人群組內發現，有人上傳她的照片討論，文字中涉及恐嚇、企圖性騷等，對方甚至還私訊騷擾。經相關事證蒐證完備後，昨晚6時許，員警持搜索票及拘票到涉案的31歲陳姓男子住處逮人。

警方調查，陳男雖辯稱自創3個假帳號所作的惡作劇，只是故意編故事來恫嚇女業代。但警方仍當場查扣手機等物證，並將陳男帶回警局偵訊，全案朝依涉恐嚇、性騷擾防治法及跟騷法等罪嫌偵辦，同時也擴大追查是否有其他共犯涉案。（編輯：張雅淨）1120221

#性騷擾
#假試車
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