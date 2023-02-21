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林智堅台大碩士學位遭撤銷 民眾提告阻執行敗訴

2023/2/21 16:11
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（中央社記者劉世怡台北21日電）前新竹市長林智堅論文事件，台灣大學去年8月間發函通知撤銷其碩士學位。黃姓民眾提起行政訴訟請求教育部及台大撤銷函文並不得執行，法院認為，黃提訟不合法，裁判駁回。

台灣大學去年8月9日召開記者會，宣布學術倫理審定會決議，認定林智堅與余正煌論文內容高度重疊，而余正煌論文早半年完成，且林智堅無法提出反證，因此認定是林智堅抄襲，撤銷碩士學位，並發函通知林智堅繳還學位證書後，將通知各公私立大專校院、圖書館等下架論文。

黃姓民眾提起行政訴訟，分別對教育部、台灣大學、林智堅為請求對象，主張台大應撤銷相關函文並不得執行。

台北高等行政法院認為，函文公告內容只是表明林智堅的論文有因學位遭撤銷而得下架，屬觀念通知性質，並非行政處分，且黃姓民眾對林智堅請求部分也不適格。

北高行合議庭指出，函文各事項經核與黃姓民眾自身權益全然無涉，其所請求不得執行，明顯無權利保護必要，判決駁回。可上訴。

另外，黃姓民眾自身在本件有何法律上利害關係等，已有疑問，縱使黃姓民眾主張得對函文提起撤銷訴訟，但其未經訴願程序，依法不得逕行提起本件行政訟訴，此部分為提告不合法，裁定駁回。可抗告。（編輯：方沛清）1120221

#林智堅
#余正煌
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