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吸毒男開車衝撞警車逃逸 彰化警逮人查獲手槍

2023/2/22 17:37（2/22 17:51 更新）
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彰化警方日前獲報和美鎮有人吸毒，員警欲盤查可疑車輛時遭衝撞，郭姓嫌犯逃逸。警方組專案小組偵辦，循線在桃園市逮捕郭男，查獲毒品和3把手槍。（警方提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年2月22日
彰化警方日前獲報和美鎮有人吸毒，員警欲盤查可疑車輛時遭衝撞，郭姓嫌犯逃逸。警方組專案小組偵辦，循線在桃園市逮捕郭男，查獲毒品和3把手槍。（警方提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年2月22日
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（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰化和美警方日前獲報有人吸毒，員警前往現場盤查，郭姓男子竟駕車衝撞巡邏車。郭男逃逸多日後，本月20日在桃園市落網；警方查獲毒品和3把手槍，將郭男移送偵辦。

彰化縣警察局和美分局今天發布新聞指出，今年1月27日民眾報案指稱，和美鎮彰草路一帶有人吸食毒品；和美分局大霞派出所員警駕駛巡邏車前往查看，發現郭男駕駛的自小客車行跡可疑，上前盤查。

郭男見狀駕車衝撞巡邏車，又撞到停在路邊的汽機車及電線桿，趁亂離開現場；和美分局案發後組專案小組偵辦，循線查出郭男在桃園市觀音區及平鎮區一帶活動，本月20日持搜索票及拘票前往桃園市逮人。

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郭男看到員警立即駕車嘗試逃逸，警方對空鳴槍一槍示警後攔停車輛，合力將郭男拉下車壓制在地，另在郭男身上起出手槍一把、子彈5顆及現鈔新台幣102萬餘元等證物，另在郭男租屋處查獲手槍2把、子彈55顆以及海洛因等毒品。

郭男經警方訊問後，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及妨害公務等罪嫌，移送台灣彰化地方檢察署偵辦。（編輯：蕭博文）1120222

#彰化縣
#桃園市
#彰化縣警察局和美分局
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