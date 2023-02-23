6旬毒販甫判刑又被逮 巧合都是同組檢警及律師

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）苗栗李姓男子3年前因販毒，一審遭判刑6年半，卻惡性不改持續販售安非他命，日前再被同一組檢警鎖定逮捕，法扶指派的義務律師也巧合是同一人。李男已遭聲請羈押獲准。

苗栗縣警察局刑警大隊副大隊長馮文義今天接受媒體聯訪表示，日前接獲轄區64歲李姓男子販賣毒品情資，立即組成專案小組，報請苗栗地檢署檢察官張文傑指揮偵辦。

警方透過長期跟監埋伏，見時機成熟，立即申請搜索票，拂曉出擊，順利在李嫌住處，查獲數十包已經分裝好的毒品安非他命，並拘捕多名藥腳。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方指出，李嫌3年前也因為販毒案遭查獲，去年底一審被判有期徒刑6年6個月，李嫌非但沒有悔改，還持續販毒，經檢方向法院聲請羈押獲准。

馮文義指出，李嫌2次被逮，不但都是同樣的檢警組合，連法律扶助基金會指派的義務律師都是同一人，陪偵的陳姓義務律師是更感慨指出，短短不到3年時間，李姓毒販不但牙齒掉光，外觀容貌看起來與80、90歲的老人無異，足見毒品害人不淺。（編輯：李錫璋）1120223