余正煌是否提告陳明通 律師：還沒決定

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（中央社記者林長順台北23日電）調查官余正煌控告前新竹市長林智堅加重誹謗案，台北地檢署今天首度開庭，傳喚余正煌律師說明。媒體詢問是否提告前國安局長陳明通，律師表示還有待討論，目前還沒決定。

台灣大學去年認定林智堅與余正煌論文內容高度重疊，而余正煌論文早半年完成，且林智堅無法提出反證，因此認定是林智堅抄襲，撤銷他的碩士學位。林智堅原本向教育部提起訴願，日前表示為學倫爭議紛擾向社會致歉，並撤回訴願。

余正煌去年委託律師到台北地方法院，遞狀自訴林智堅涉嫌違反著作權法。北院已多次開庭並傳喚林智堅到庭。林智堅說，他以自己參與新竹巿長選舉相關民調為論文依據，他沒有抄襲、沒有認罪的問題。

另外，余正煌認為，林智堅在去年論文風波期間自辯時拖他下水，數度表示曾將論文初稿交給他，誹謗他的論文抄自林智堅，今年1月間向台北地檢署提起對林智堅的加重誹謗告訴。

檢察官為釐清案情，上午首度開庭傳喚余正煌律師吳俊達說明。

林智堅日前對外表示撤回針對台大學位的訴願，陳明通發聲明相挺，余正煌律師團當時表示對於陳明通一再顛倒是非、詆毀余正煌，不排除提告。

媒體詢問余正煌是否提告陳明通，吳俊達指出，這部分他還要跟其他律師討論，還沒有決定，但從目前證據來看，事實很清楚。（編輯：張銘坤）1120223