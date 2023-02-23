蕭景田涉行賄遭檢方起訴 林杏兒：尊重司法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北23日電）前國民黨中常委蕭景田涉嫌為求台北市議員林杏兒當選，行賄多名里長候選人。士檢今天依法起訴蕭景田等人。針對蕭景田被起訴及被提當選無效之訴，林杏兒表示，尊重司法。

蕭景田涉嫌為求國民黨籍台北市議員林杏兒當選，以現金行賄多名里長候選人，士林地檢署認定行賄金額共新台幣11萬元，依涉違反選罷法起訴蕭景田等人。

針對檢方起訴蕭景田，林杏兒透過媒體群組表示，此案已進司法程序，尊重司法，並相信司法公正，不會冤枉無辜清白的人。

至於士檢提起民事當選無效之訴，林杏兒指出，此案已進司法程序，再次強調尊重司法，相信司法不會錯殺無辜清白的人，並與律師做好一切相關準備，會在適當時間調閱與此案相關的所有卷宗，預備打贏這場捍衛清白之戰，相信所有相關的司法訴訟，必能沉冤得雪，強烈呼籲司法做出最公正的判決。

檢調去年12月底發動搜索、約談，蕭景田在彰化縣住處翻牆逃逸，遭檢方發布通緝，之後自行到案，檢方訊後2度向士林地方法院聲押禁見蕭景田，但士院認為無羈押必要，分別裁定800萬元、1500萬元交保；另外，去年底士檢對林杏兒提起民事當選無效之訴，仍在士林地院審理中。（編輯：張銘坤）1120223