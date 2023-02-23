涉林杏兒賄選案 國民黨前中常委蕭景田等11人遭起訴

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前國民黨中常委蕭景田（圖）涉嫌為求台北市議員林杏兒當選，以現金行賄多名里長候選人。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝幸恩台北23日電）前國民黨中常委蕭景田涉嫌為求台北市議員林杏兒當選，以現金行賄多名里長候選人。士檢認定行賄金額共11萬元，今天依涉違選罷法起訴蕭景田等人。

士林地檢署新聞稿指出，檢察官蔡景聖指揮調查局台北市調查處偵辦蕭景田賄選案，認定蕭景田等11人涉犯公職人員選舉罷免法之投票行賄罪，向法院提起公訴；另有1名被告犯後坦承犯行並繳回犯罪所得，給予緩起訴處分；至於林杏兒不知情行賄一事，仍維持證人身分。

士檢指出，去年11月間，蕭景田為求林杏兒當選，陸續交付附有林杏兒的選舉文宣及裝有新台幣1萬元的現金信封袋予多名里長，行賄總金額約11萬元，並在去年12月底發動搜索、約談時，即時扣得裝有現金的信封袋等關鍵證物。

士檢表示，持續嚴格查辦針對所有妨害公平選舉之犯罪行為，依法追訴，杜絕一切選舉舞弊，端正選風，以維護選舉制度及民主法治之適行。

全案緣於，檢調去年12月底發動搜索、約談，蕭景田在彰化縣住處翻牆逃逸，遭檢方發布通緝，之後自行到案，檢方訊後2度向士林地方法院聲押禁見蕭景田，但士院認為無羈押必要，分別裁定800萬元、1500萬元交保；另外，去年底士檢對林杏兒提起民事當選無效之訴，仍在士林地院審理中。（編輯：李錫璋）1120223