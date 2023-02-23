持榔頭敲死久病夫 二審認長照悲歌判老婦緩刑

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（中央社記者劉世怡台北23日電）北市陳姓老婦長期照顧慢性病丈夫而身心俱疲，107年持鐵榔頭敲死丈夫，一審判刑2年8月。二審認本案是老老互相照顧的長照悲歌，經減刑3次，今天改判2年，緩刑5年。可上訴。

二審台灣高等法院指出，陳姓老婦行為構成殺人罪，適 用3次減刑，分別是她有自首、本件情節情堪憫恕（情輕法重）以及經台大醫院鑑定她行為時有譫妄現象出現，符合刑法第19條第2項規定，行為時依其辨識行為能力，顯著減低。

二審指出，陳姓老婦沒有前科紀錄，犯後獲得被害人家屬一致原諒與求情，且她的體型矮瘦，案發後迄今體重僅剩38公斤，動作反應慢、雙手微微顫抖，與人互動過程大多眼神直視，缺乏目光對視，整體給人缺乏活力感受，她於犯罪後已受自身心靈上相當懲罰。

二審合議庭指出，本案為老老互相照顧的長照悲歌，兼有無怨照顧孫子致身心負苛過度的情形，考量她經此偵審程序及科刑宣告後，應知警惕而無再犯之虞，判刑2年，緩刑5年。可上訴。

案發時74歲的陳姓老婦負責照顧同齡患有心臟病、糖尿病等疾病的吳姓丈夫，而患有某病症的長孫，從小由陳姓老婦協助照顧，也時常留宿在家。

長孫於民國107年暑假期間狀況不佳，前來與陳姓老婦同住，因有擾鄰、攻擊行為等情況，均由陳姓老婦照料及出面處理；她為免兒女擔心，獨自負擔照顧丈夫與長孫之責，身心負荷相當沉重。

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民國107年10月17日上午，她因身心瀕臨崩潰，出現譫妄的認知功能缺損狀況，慮及自己若終老，將無法繼續再照顧丈夫，萌生殺人犯意，當天上午11時許，持鐵鎚趁丈夫在床睡覺時，敲擊頭部數下，期間丈夫驚醒極力反抗，她仍未停手，直到丈夫沒掙扎才停止。

陳姓老婦犯案後撥打電話向住處大樓保全告知殺害丈夫一事，並請保全報警。警消獲報將丈夫送醫急救，最終仍因多重鈍傷、急性心肌梗塞、心因性休克而死亡。（編輯：張銘坤）1120223