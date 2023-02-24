新北瑞芳金水公路2.1K坍方 估下午3時搶通

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北瑞芳金水公路北34線2.1公里處，受近日連續大雨影響，今天凌晨發生土石坍方，消防與警方立即封鎖、管制交通，預計下午3時搶通。市府養護工程處表示，將接手修復邊坡。

新北市政府消防第六救災救護大隊表示，凌晨4時39分據報，瑞芳區金水公路北34線2.1公里，靠近黃金瀑布處，道路發生土石坍方約10公尺，造成道路雙向中斷；消防分隊立即前往協同警方架設封鎖線。

瑞芳警分局表示，據報道路中斷，立即派員警在場警戒管制，並在靠近黃金瀑布與勸濟堂牌樓處設立管制點，管制車輛改道通行。

瑞芳區公所說，報案民眾並未受傷，並由工務課通報廠商派怪手，於上午6時35分許清除土石，並疏導管制交通搶修，請用路人注意並避開坍方路段。

公所主任秘書童冠璋告訴記者，上午搶修進度曾因下雨與濃霧影響視線，目前雨勢雖持續，但視線良好，已經加速搶修清運，如果雨勢趨緩，可望在下午3時搶通，其他山區路段也會加強巡查。

市府工務局養護工程處長簡必琦告訴中央社記者，道路坍方路段為北34區道，為市府養工處權管，目前先由瑞芳區公所緊急搶修路面，清除與清運坍方土石，以利於恢復雙向通車。

簡必琦說，養工處人員與技師等已經進駐，現場評估與規劃後續的邊坡防護措施工程。等瑞芳區公所清運土石完畢後，市府接手後續的永久性邊坡維護。

瑞芳區陳姓民眾接受記者電訪表示，瑞芳近日連續一個多星期都下雨，雨勢時大時小，但幾乎不中斷，坍方路段應與連日下雨有關。

施姓民眾說，瑞芳區受到鋒面影響，斷續都會下雨，偶而放晴，加上之前也有小地震，雨勢與土石鬆軟都會影響道路邊坡安全，今天路段坍方原因，實際由工程技師評估鑑定。（編輯：李錫璋）1120224