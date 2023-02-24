高雄美濃、南投魚池疑掃墓引火燒山 直升機灌救

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高雄市美濃區福慧寺後方竹林23日下午冒出火煙，消防人員深夜滅火後，24日上午又冒出白煙，高市消防局向消防署申請空勤直升機空中灑水。（高市消防局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年2月24日

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（中央社記者洪學廣、蕭博陽24日電）高雄美濃福慧寺後方竹林、南投魚池鄉番子田、仙楂腳公墓今天發生火燒山，疑似掃墓引燃，高市消防局申請直升機灑水68噸，空勤也派直升機吊掛水袋支援南投陸空灌救。

高雄美濃福慧寺後方竹林昨天下午冒出火煙，消防人員深夜滅火後，今天上午又冒出白煙；另南投縣魚池鄉番子田、仙楂腳公墓今天也發生火警，居民估計公墓、林地延燒可能超過15公頃。

高市消防局向消防署申請空勤直升機空中灑水，直升機共出動34架次，約灑水68噸。國民黨籍立委馬文君則緊急聯繫內政部空中勤務總隊派遣直升機吊掛水袋支援滅火，搭配南投林管處、消防局、義消，陸空搶救。

高雄市政府消防局發布新聞稿指出，局長王志平、副局長王宗展與第六大隊大隊長莊祐佳率旗山、美濃、內門、茂林、甲仙、那瑪夏等共26車、警消48名、義消8名及林務局12名前往搶救，救災人員一面開闢防火巷侷限火勢，一面進行滅火行動。另向消防署申請空中灑水，幸現場無延燒民宅之虞，消防人員持續使用無人機監測現場火煙情形，並持續深入火點滅火。

王志平呼籲，現今正值清明掃墓期間，民眾應避免祭祖用火情形，並落實「人離火熄」原則，掃墓後要確實撲滅燃燒物，勿亂丟菸蒂及燃放爆竹，共同做好火災預防工作。魚池鄉長劉啟帆提醒，掃墓記得多帶幾瓶水，離開前確實用水滅火，切勿燃燒稻草，避免山林火警。（編輯：郭諭儒）1120224