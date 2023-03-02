嘉市議員蘇澤峰涉恐嚇同僚 稱酒醉失言已和解

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（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）嘉義市議員蘇澤峰日前傳LINE訊息涉嫌恐嚇市議員陳家平遭提告；檢方今天傳喚2人到案說明，雙方已和解，陳家平表示沒有心生畏懼，蘇澤峰則說當時是酒醉失言，隔天就道歉。

曾任前副議長的蘇澤峰日前告訴中央社記者，有人告知陳家平在外面講他和其他議員的私事，但全是子虛烏有，因此，2月22日晚上打電話質問陳家平「沒有的事不要亂講」，當時陳家平否認。

蘇澤峰表示，2月22日深夜與友人飲酒餐敘後，對於陳家平的說法，內心還是感到憤憤不平，隨後則傳LINE訊息「明天你沒出事，我包起來；我們遇到就開槍；請好隨扈，我一個一個處理」，到有陳家平在內的群組。

陳家平表示，2月22日晚上接到蘇澤峰電話質問，當時回覆「大家相識這麼久了，我怎可能講這些有的沒有的話」。

陳家平認為，蘇澤峰傳訊息到公開群組，內容涉及恐嚇，2月23日下午向警方報案並提告，同時申請警察當隨扈保護自身安全。

嘉義地檢署下午傳喚陳家平、蘇澤峰到案說明，陳家平表示，接受蘇澤峰的道歉，雙方已達成和解，簽立和解書，同時也了解蘇澤峰的個性，對於蘇澤峰日前的說法，並不會感到害怕。

蘇澤峰則指出，2月23日酒醒後，發現事態嚴重，一切都是誤會，就馬上傳訊息向陳家平道歉，表明當時是酒醉的失言。（編輯：卞金峰）1120302