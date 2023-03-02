公司負責人欠債又欠稅 200餘坪家族墳地遭拍賣

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某化工公司葉姓負責人積欠300餘萬元稅款，還欠地下錢莊鉅額款項，無力清償，名下254坪家族墳地將在7日遭拍賣，不過靈骨塔及祖墳都不在拍賣範圍，拍定後不點交。（新北分署提供）中央社記者高華謙傳真 112年3月2日

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（中央社記者高華謙新北2日電）某化工公司葉姓負責人積欠300餘萬元稅款，還欠地下錢莊鉅額款項，無力清償，名下254坪家族墳地將在7日遭拍賣，底價674萬元，不過靈骨塔及祖墳都不在拍賣範圍，拍定後不點交。

法務部行政執行署新北分署7日將舉行拍賣會，品項包括板信銀行、陽信銀行、統聯汽車客運與太平洋電線電纜公司共4檔實體股票、29個機械式停車位、社區警衛室與游泳池、多筆土地等，其中1筆254坪土地上還有祖墳及家族塔位。

新北分署書記官現場查封時發現，這筆土地位於五股山區成子寮段，共約509坪，沿路及四周都是墳墓；至於拍賣範圍是葉姓義務人持分一半、約254坪的土地，土地上還有葉姓家族的靈骨塔及祖墳。

經調查，葉男是某化工公司負責人，他因拖欠綜合所得稅等共30餘萬元，公司也逾期未繳近300萬元營業稅及營利事業所得稅等，土地因此遭移送執行。

新北分署書記官多次與葉男聯絡，但葉男表示還欠地下錢莊鉅額款項，無力清償，新北分署無奈進行第1次拍賣，底價674萬元，不過僅賣地不賣墳，靈骨塔及祖墳都不在拍賣範圍，拍定後不點交。

新北分署表示，假設有人在拍賣時買到，新北分署會先問另2位土地共有人是否要優先承買，如果2人不買，買到的人就要找共有人協商土地分割事宜，也有可能出現遷讓祖墳的情況，不過還是要看當事人如何協商而定。

除了這塊墳地讓以外，新北分署還將拍賣坐落在新莊區「伊吉邦社區」內持分警衛室及游泳池，約可取得0.2坪警衛室、3.8坪游泳池的權利範圍，兩者基地連同建物綁在一起拍賣。

據了解，游泳池與警衛室原本登記在社區管理委員會主委名下，後來主委以贈與方式給所有住戶，結果持有的某公司近期因欠稅導致土地遭拍賣，僅剩持分警衛室與游泳池忘了處理，遭移送執行。

除此以外，拍賣會上還有土城區廣明街41巷1弄1號4樓的公寓住宅，主建物連同陽台約33坪，臨近市場及亞東醫院，現隔成3間雅房，其中2間空置中，1間在查封後續租，拍定後點交，這次為第2次拍賣，底價為新台幣1012萬元。

另位於蘆洲區「吾愛吾家社區」內有29個機械式停車位，每個車位底價為42萬6000元，限社區內的住戶才能購買。

新北分署表示，7日上午10時在署內12樓拍賣室，將先以喊價方式拍賣股票；下午3時則以投標方式拍賣不動產，現場參與不動產拍賣的民眾自下午2時30分起開始投標，3時截止；如果是以通訊投標，通訊投標書最晚要在拍賣日前1天送達新北分署專用郵政信箱。更多詳情可上新北分署官網（https://www.pcy.moj.gov.tw/）查詢。（編輯：張銘坤）1120302

法務部行政執行署新北分署7日將拍賣新莊區「伊吉邦社區」內持分警衛室及游泳池，得標者約可取得0.2坪警衛室（圖）、3.8坪游泳池的權利範圍，兩者基地連同建物綁在一起拍賣。（新北分署提供）中央社記者高華謙傳真 112年3月2日