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首頁 / 社會

雲檢破獲黑幫人口販運集團 2嫌收押

2023/3/3 11:53（3/3 12:46 更新）
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雲林地檢3日表示，2022年接獲「柬埔寨豬仔案件」被害情資，經調查拘獲嫌犯陳男、林男等人，2人涉犯刑法買賣人口未遂等罪，向法院聲請羈押獲准。（檢方提供）中央社記者蔡智明傳真 112年3月3日
雲林地檢3日表示，2022年接獲「柬埔寨豬仔案件」被害情資，經調查拘獲嫌犯陳男、林男等人，2人涉犯刑法買賣人口未遂等罪，向法院聲請羈押獲准。（檢方提供）中央社記者蔡智明傳真 112年3月3日
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（中央社記者蔡智明雲林縣3日電）雲林地檢今天表示，去年接獲「柬埔寨豬仔案件」被害情資，經半年多調查，拘獲嫌犯陳男、林男等人，經複訊認為2人涉犯刑法買賣人口未遂等罪，向法院聲請羈押獲准。

雲林地檢署今天發布新聞稿表示，檢察官施家榮接獲「柬埔寨豬仔案件」被害情資，自去年8月至今年2月間，指揮刑事警察局電信偵查大隊、雲林縣警局、台中市警局、保安警察等成專案小組，前往台中市沙鹿區、彰化縣員林市、花壇鄉、二林鎮、雲林縣斗六市等處，陸續拘獲84年次的陳男、81年次林男等人。

檢方表示，專案小組先於去年9月查獲涉嫌以話術詐騙、誘使他人出國的陳男，向法院聲請羈押獲准，並提起公訴。專案小組持續深入追查，今年2月14日查獲幕後指使者林男，發現林男有黑道幫派相關背景，翌日向法院聲請羈押獲准。

檢方說，追查此案已查得2名遭騙至柬埔寨的被害人，以及1名已被代辦護照、代購機票但尚未出國的被害人。

檢方指出，陳男、林男均涉犯刑法買賣人口未遂、意圖營利以詐術使人出國未遂等罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，向雲林地方法院聲請羈押獲准。（編輯：郭諭儒）1120303

#施家榮
#柬埔寨豬仔案件
#雲林地檢署
施家榮
雲檢偵辦偽鈔集團查扣60張 2嫌聲押獲准
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