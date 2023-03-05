男子痴纏車模13年 跟騷法上路挨告判刑
2023/3/5 11:50
（中央社記者林長順台北5日電）彭姓男子於98年間在國際車展看到一名女模後心生愛慕，13年來被控以寄發訊息等方式騷擾女模，去年6月跟騷法上路後仍持續，女模因此提告。北院判決彭男2月徒刑，可易科罰金。
判決指出，彭男於民國98年間前往某國際車展參觀，看到這名女模後驚為天人、心生愛慕，隨後陸續以社群媒體追蹤女模並寄發訊息、物品給女模，彭男得知女模開立實體店面後，還到店面騷擾。
跟蹤騷擾防制法去年6月上路後，彭男仍然持續寄發訊息給女模，內容包括「我夜班下班休假去找妳好嗎」、「結婚了沒？沒結婚來當我老婆」、「老婆快來找我」、「12年前我如果勇敢一點，結果會不一樣嗎」等語。
女模不堪其擾，到台北市中山警分局報警處理，彭男到案後坦承不諱，警方依違反跟騷法移送法辦。台北地檢署偵辦後，向法院聲請簡易判決。
台北地方法院審理後，認為彭男不以理性、正當方式追求異性，竟為滿足自身私慾，違反女模意願，跟蹤騷擾女模，審酌彭男犯後坦承犯行，判決彭男有期徒刑2月，得易科罰金。全案可上訴。（編輯：方沛清）1120305
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