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首頁 / 社會

2男先偷安全帽再竊車 雲警鷹眼逮人送辦

2023/3/6 15:46
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（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）凌姓和謝姓男子日前戴著偷來的全罩式安全帽，在雲林縣偷竊轎車和貨車，虎尾警分局調閱監視器，將凌男等2人逮捕歸案，檢方認為凌男有再犯之虞向法院聲請羈押獲准，諭令謝男限制住居。

雲林縣虎尾警分局今天發布新聞稿指出，派出所2月陸續接獲民眾報案指稱車輛和2頂安全帽遭竊，立即組成專案小組，並報請雲林地檢署檢察官施家榮指揮偵辦。

專案小組調閱監視器時，發現2名男子在案發地徘徊，為掩人耳目，先隨機竊取民眾放置在機車上的全罩式安全帽作為掩護，再偷竊車輛。

經調閱監視器追查過濾、分析相關資料，專案小組確認凌姓男子（40歲）及謝姓男子（36歲）涉嫌重大，日前持拘票及搜索票將2人拘提到案，並在凌男住處查扣一批犯案工具、犯案時所戴的安全帽及安非他命吸食器1組等贓證物。

專案小組調查，凌男等2人在雲嘉地區犯案，目前清查在虎尾偷竊轎車和貨車各1輛，車輛上的貴重物品已遭拆除、變賣，藏匿於嘉義縣溪口鄉某民宅內；凌男等2人供稱，車輛僅是代步之用。

警訊後依竊盜、毒品罪移送雲林地檢署偵辦。檢方認為，凌姓男子有反覆實施竊盜罪之虞向法院聲請羈押獲准，謝姓男子則諭知限制住居。（編輯：謝雅竹）1120306

#雲林縣虎尾警分局
#施家榮
#雲林地檢署
施家榮
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