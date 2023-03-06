紅單繳納喬不攏當街引發持棍棒群毆 嘉市警逮3人

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嘉義市李姓男子5日夥同2名友人與黃姓男子商討違規罰單繳納事宜，雙方一言不合持球棒在街道互毆，警方6日陸續逮捕李男等3人並函送法辦。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 112年3月6日

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（中央社記者黃國芳嘉義市6日電）嘉義市李姓男子昨天夥同2名友人與黃姓男子商討違規罰單繳納事宜，雙方一言不合持球棒在街道互毆，4人全武行影片遭PO網引起議論，警方今天陸續逮捕李男等3人並函送法辦。

臉書（Facebook）多個社團昨天流傳1段嘉義市街道全武行影片，片中2輛自小客車併排停在道路中，4名男子各持球棒互毆，影片在網路引起熱議。

警方據報，立即啟動快打部隊趕往嘉義市博愛路二段與五顯街口鬥毆現場，但互毆的雙方已離去，僅留下犯案時球棒。

事發後，警方表示，其中一名當事人黃姓男子昨天下午自行到派出所報案，指稱與友人李男因違規罰單繳納問題發生爭執，遭李男等3人毆打。

警方調閱監視器及訪查附近店家，發現李男駕駛的賓士車牌前後不一，經查車牌為失竊車牌。警方另循線於昨天下午先在嘉義市下埤里逮捕李男的2名涉案友人吳姓男子、陳姓未成年。

警方今天在嘉義市博愛路逮捕李姓男子，並查扣球棒、失竊號牌等證物。警詢後，因李男為詐欺通緝犯先移送高雄地檢署偵辦，另2名嫌疑人依聚眾鬥毆、傷害、竊盜等罪嫌函送嘉義地方檢察署偵辦。（編輯：戴光育）1120306